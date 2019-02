Keine Änderung der Verkehrsführung

Die Vorbereitungen für den Kreisel am Bahnhof laufen auf Hochtouren. © wei

wertheim.An der Bahnhofstraße, Ecke Luisenstraße ist die Errichtung eines Kreisverkehrs und einiger Querungshilfen geplant. Auch wenn der Gemeinderat am Montag dafür die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans beschloss, so ging dies nicht ohne Diskussion ab. Für Irritation sorgte, dass überhaupt ein Bebauungsplan notwendig ist. Baudezernent Armin Dattler begründete es damit, dass die Verwaltung das gesamte Areal, inklusive ZOB und Bahnhof, in die Planungen einbeziehen wolle. Barrierefreiheit, der Kauf des Bahnhofs, eine elektrische Anzeigentafel, die Errichtung der Beleuchtung wurden von den Räten angeregt. Auf eine versuchsweise Änderung der Verkehrsführung will die Stadt wegen großer Sicherheitsbedenken verzichten. hei

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019