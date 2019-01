„Keine Fraktion hat eine Schließung beantragt“

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Stein, da ich ebenfalls bei Ihrer Wahlkampfveranstaltung zugegen war, bin ich umso mehr verwundert, wenn Sie in Ihrer Pressemitteilung Themen wie die Nahwärmeversorgung aufgreifen, obwohl Sie hierüber im öffentlichen Teil Ihrer Veranstaltung überhaupt nicht gesprochen haben. Dieser Text wurde von Ihnen „eins zu eins“ von der Pressemitteilung zum Richtfest des Heizhauses übernommen. Obwohl Sie stets Ihre guten Netzwerke und Kontakte zur Landesregierung betonen, war es offensichtlich nicht möglich, dass die Stadt Wertheim die volle Summe der beantragten Zuschüsse zum Beispiel zur Sanierung der Mehrzweckhallen in Dörlesberg, Sonderriet, Nassig und zur Generalsanierung der Otfried-Preußler-Schule erhalten hat. Auch Ihrer Aussage zu möglichen Schließungen von Kindergärten muss ich energisch widersprechen. Keine Fraktion der im Gemeinderat vertretenen Parteien hatte in den letzten fünf Jahren eine Schließung von Kindertagesstätten beantragt. Zum einstimmig verabschiedeten Haushaltsplan 2019 sei gesagt, dass die Vorlage, für welche Sie mitverantwortlich sind, durchaus kontrovers bei der Haushaltsklausur in Höhefeld auch mit neuen Vorschlägen aus der Fraktion der SPD, der Freien Wähler und Bündnis 90/Die Grünen diskutiert wurde. Letztendlich zählt wohl aber für jede Fraktion das große Ganze. Bedanken möchte ich mich bei Ihnen, Herr Bürgermeister Stein, dass Sie meiner Anregung in der Gemeinderatssitzung vom Montag nachgekommen sind und die einzelnen Haushaltsreden der Fraktionen einschließlich Ihrer eigenen auf der Homepage der Stadt Wertheim veröffentlicht haben, welche ich jedem Leser dieser Zeilen zur Lektüre empfehle.

Richard Diehm, Stadtrat Bündnis 90/Die Grünen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019