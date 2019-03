Keinen Präzedenzfall schaffen

Urphar.Wertheims Gemeinderat hatte sich Anfang des Jahres für die Schließung des Campingplatzes in Urphar ausgesprochen. Für die Dauercamper war es danach gar keine Frage, sich zusammenzutun, um den Platz weiter zu betreiben. Ein dafür notwendiges Konzept legten sie letzte Woche dem dafür zuständigen Liegenschaftsamt vor (wir berichteten). Die letzte Verlautbarung dazu von Hubert Burger, Leiter des Liegenschaftsamtes: „Wir werden die Unterlagen prüfen.“

Neben der Gründung eines Vereins, der als Pächter auftritt, müssten bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden, wie das Aufstellen eines Sanitär-Containers in vorgeschriebener Größe. Laut Urphars Ortsvorsteher Martin Gillig liegen zwar Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüsse, sind aber teilweise im maroden Zustand. Klar ist auch, dass eine Strom- und Wasserversorgung vom Feuerwehrhaus in Urphar nach dessen Umbau nicht mehr möglich sein wird. Das würde bedeuten, die Stadt müsste Strom- und Wasseranschlüsse bis zum Campingplatz legen oder eine Lösung aufgrund der bestehenden Verbindungen finden. Ob die Stadt aber gewillt ist, diese Kosten aufzubringen, bleibt abzuwarten.

Da ist der von Baudezernent Armin Dattler am Donnerstag auf der Bauausschusssitzung bemängelte Zugang zum Main wohl noch das kleinste Problem der Dauercamper. Denn der ist bisher auch nur eingeschränkt möglich. Zudem will Urphar direkt unterhalb des Gemeindehauses einen eigenen attraktiven Zugang schaffen.

Knackpunkt Baugenehmigung

Dattler machte jedoch durch eine kleine Randbemerkung auf ein weit größeres Problem aufmerksam. Denn für das Aufstellen des Sanitär-Containers benötigten die Camper eine Baugenehmigung außerhalb eines Baugebiets. „So einfach ist das nicht, dort eine planungsrechtliche Situation herzustellen“, damit hatte Dattler dem Enthusiasmus der Camper einen deutlichen Dämpfer verpasst.

Um seine Skepsis noch zu untermauern, wies er zudem darauf hin, dass der Platz in einem FFH-Gebiet liege. „Ich bin auch nicht sicher, ob der Aufwand, der betrieben werden soll, von so wenigen Schultern getragen werden kann.“

Gemeint ist damit die von den Campern geplante Kostenumlage für den Sanitär-Container und die Reparaturen der Stromverteilerkästen, welche die Camper in Eigenregie durchführen wollen.

Ein weiteres und bereits mehrfach vorgebrachtes Argument ist der bestehende Campingplatz in Bettingen. „Außerdem muss man in diesem Zusammenhang über die Schaffung eines Präzedenzfalls mal nachdenken“, so Dattler.

Eine nächste Entscheidung in Sachen Urpharer Campingplatz könnte es im Sommer im Bauausschuss geben.

