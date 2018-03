Keineswegs eine abgehobene Welt

Anzeige

„Was ist nun die realistische Darstellung?“ Der Referent zitierte Ulrich von Hutten, Reichsritter eines fränkischen Adelsgeschlechtes: „Überall stinkt es nach Schießpulver.“ Die Burg, bisweilen auch ein Ort des Schreckens.

Der Referent beschrieb die Burgen Rothenfels und Wertheim als Wirtschaftsbetriebe und multifunktionale Bauwerke. Der Adelige war oft wirtschaftliche Unternehmer.

Die zeitgenössischen literarischen und bildlichen Zeugnisse, so der Historiker, schildern das Burgenleben in wunschbildhafter Überhöhung oder satirischer Überspitzung. Auch das heute vorherrschende romantische Burgenbild und die beliebten Mittelalterspiele haben wenig mit der Wirklichkeit zu tun.

Neben der klassischen Architekturforschung, Bildquellen und archäologischen Quellen seien Rechnungsbücher „entmutigend große Quellen“ scherzte Dr. Mogge. Erst seit wenigen Jahren beachte die Forschung Rechnungsbücher: Einnahmen- und Ausgabenbücher der Burgherrschaft über Geld und Naturalien.

„Es gibt nicht den Alltag auf Burgen“, stellte der Referent klar. Dies sei unter anderem abhängig von der jeweiligen Zeit. Auf den beiden Burgen Wertheim und Rothenfels habe es ein dicht gedrängtes Gewimmel von Wohngebäuden, Wirtschaftsbauten und durchaus spezialisierten Gebäuden gegeben. Oft seien Wirtschafts- und Wohnräume in Kombination genutzt worden. Für die Hygiene gab es Aborte, teils in schwindelerregender Höhe als Erker am Bauwerk sichtbar. In seinen Jugenderinnerungen kramend, beschrieb Dr. Mogge, wie er als Jugendherbergshelfer auf Burg Rothenfels in den Nachtstunden eine solche Einrichtung in seinem frühen Forscherdrang benutzt hat. Die Zuhörer folgten amüsiert dieser Schilderung.

Mogge ging auf Einnahmen und Ausgaben des Burgbetreibers ein. Da wurden Fische gekauft und Unmengen von Eiern. Milch wurde nicht getrunken, sondern zur Käsebereitung verwendet. Heute würde es wohl kaum jemanden reizen: Aber Augen von Schlachttieren wurden auch eingekauft und als Delikatessen verspeist. Augen sind in Rechnungen als „Lichter“ aufgeführt.

In der Burg wurden Tiere gehalten. Man trank Bier und Wein verschiedener Qualität. Natürlich wurde auch Wasser getrunken, aber das erscheint nicht auf Rechnungen. Handwerker schrieben ihre Rechnungen teils im Dialekt. Sie hatten ständig auf Burgen zu tun. Durch Rechnungen ist nachvollziehbar, wer wann was baute. Hohen Wohnkomfort gab es nur zum Teil. Zunächst wurde mit offenen Kaminen geheizt, später mit Kachelöfen, dann mit Eisenöfen. Die Küche war einer der wichtigsten Räume. 1499 wurde auf Burg Rothenfels unter anderem Folgendes zubereitet:: 5479 Eier, 23 Kälber, 16 Hammel, sieben Schweine und Gewürze von weit her. hw

