Kelch von Roger Parramore bereichert Ausstellung

Dieser nutzte die Gelegenheit, um dem Gast das deutsche Ausbildungssystem im Glashandwerk näher zu bringen. Dazu besuchte man die Glasfachschule in Bestenheid, wo Parramore von Abteilungsleiterin Christina Moraitis eine Führung erhielt. Den Fachschülern des ersten Ausbildungsjahres erklärte der Amerikaner seine Arbeitsweise. Mache der Beruf Spaß, sei er keine Aussage, bestätigte er dabei Ittigs Aussage.

Als Neunjähriger baute Parramore mit seinem Vater einen provisorischen Glasschmelzofen. Seither sei er süchtig nach Glas, sagte er. Über das wissenschaftliche Glasblasen lernte er vieles an der Universität von Florida. Das Fertigen von Glaskunst habe ihm der deutsche Glasbläser Rudi Strohschein beigebracht. In Wertheim arbeitete Parramore zwei Wochen in Ittigs Glasatelier. Zudem nahm er am Kongress der „Glas Art Society“ in Venedig teil. „Zukünftig wird er auch Kurse an meiner neuen Glasschule in Grünenwört geben“, bemerkte der Wertheimer stolz.

„Ich freue mich riesig“, erklärte Tazlari beim Blick auf das Geschenk. Dieses durch internationale Kooperation entstandene Werk sei etwas Besonderes und bereichere die Sammlung des Museums ungemein. Parramore zeigte sich von der Vielfalt der Ausstellungsstücke sehr angetan.

Wie Ittig meinte, habe der von Parramore geschaffene Kelch einen Verkaufswert von mehreren 1000 Euro. bdg

