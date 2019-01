Kembach bekommt noch mehr Bauplätze

Kembach.Nachdem in der vergangenen Woche erst das Wohngebiet „Buschhölzlein“ offiziell übergeben wurde, brachte der Bauausschuss des Wertheimer Gemeinderats schon am Donnerstag die Erweiterung des Gebiets auf den Weg. Sechs Bauplätze sollen zusätzlich entstehen.

Der bisherige Bebauungsplan für das Baugebiet sieht im Norden eine Straße vor, die ausschließlich für die südliche Seite eine Erschließung vorsieht. Mit dem zweiten Abschnitt auf der anderen Straßenseite, deren Fläche bislang landwirtschaftlich genutzt wird, steht das Projekt ökonomisch betrachtet in einem günstigeren Licht: Die anfallenden Kosten könnten auf mehr als die bisher vorhandenen Bauplätze verteilt werden.

Begrünte Dächer möglich

In dem laufenden Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans, der in einem modifizierten Bebauungsplan münden soll, gab es Anregungen von verschiedenen Stellen. Auf Vorschlag des Umweltschutzamts des Landkreises wird der Bau begrünter Dächer auf den Häusern zugelassen.

Im Vorfeld gab es auch Bedenken wegen der Lärmbelästigung durch einen Steinbruchbetrieb in der Nähe. Ergebnisse einer Schallpegelmessung vom Dezember vergangenen Jahres haben aber ergeben, dass entsprechende Richtwerte bei den Sprengungen im Steinbruch deutlich unterschritten werden. Selbst bei Detonationen mit überdurchschnittlicher Kraft werden die zugelassenen Lärmpegel nicht überschritten.

Ortsvorsteherin Tanja Bolg bestätigte dies. In fünf bis acht Jahren dürfe der Sprengungslärm ohnehin der Vergangenheit angehören. Nur solange wird der Steinbruch voraussichtlich in Betrieb sein.

Thema Gaststätte

Auf Wunsch des Kembacher Ortschaftsrats werden Schank- und Speisewirtschaften nicht zugelassen. Eine Kneipe in direkter Nachbarschaft werden die Bewohner des „Buschhölzleins“ also nicht besuchen können. Für diesen Zweck gibt es aber auch eine Gastwirtschaft im Ortskern.

Alles in allem dürfte die Vermarktung der neuen Bauplätze unproblematischer über die Bühne gehen als dies im unteren Bereich des Gebiets der Fall ist und war. Hier warten immer noch fünf Grundstücke auf einen Käufer. Die Bauplätze liegen am steilen Hang. Käufer müssten wegen der sich daraus ergebenden architektonischen Anforderungen bei einem Hausbau tief in die Tasche greifen.

Deswegen sind die Grundstücke bislang Ladenhüter. Das gesamte Baugebiet ist in Bezug auf die Erschließungskosten in wirtschaftlicher Schieflage. Das soll sich nun mit der Erweiterung des Gebiets ändern. wei

