Kennzeichen blieb liegen

Külsheim.Bei einem Verkehrsunfall zwischen Külsheim und Steinfurt nach der Einmündung „Zigeunerstock“ im dortigen Kurvenbereich, kam es am Sonntagmittag, zwischen 13 und 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Offenbar unterschätzte der Fahrer eines Dacia die Straßen- und Witterungsverhältnisse. Er verlor aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Acker. Dabei wurde ein Leitpfosten und eine Richtungstafel für Kurven beschädigt. Der Aufprall war so stark, dass die vordere linke Stoßfängerecke des Wagens abgerissen wurde und genau wie das Kennzeichen des Fahrzeugs an der Unfallstelle zurückblieb. Der Unfallverursacher selbst suchte das Weite. Die Ermittlungen dauern an. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019