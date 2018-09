Kennzeichen gefälscht

Wertheim.Wegen Urkundenfälschung in zwei Fällen verurteilte das Amtsgericht Wertheim einen Arbeiter aus dem Kreis Würzburg zur Gesamtstrafe von 75 mal 30 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig.

Der inzwischen 38-Jährige hatte 2012 an einem Opel Kadett und später an einem Motorrad Kennzeichen angebracht, auf die der Zulassungsstempel nur aufgeklebt war. Die Stempel stammten vom Pkw eines Bekannten und vom Anhänger des Vaters. Beide wussten nichts, dass man sie entwendet hatte.

Dass so viel Zeit zwischen den Taten und der jetzt erfolgten gerichtlichen Ahndung verstrichen ist, liegt daran, dass der Beschuldigte jahrelang durch Europa gereist ist und für die deutsche Justiz nicht greifbar war.

Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft (beginnend 2001), unter anderem wegen Drogendelikten. Allerdings liegt die jüngste Verurteilung neun Jahre zurück.

Die gefälschten Kennzeichen entdeckte die Polizei. Zumindest mit einem der beiden Fahrzeuge war der Mann auch unterwegs. Er besitzt aber keinen Führerschein.

Das Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellte die Staatsanwaltschaft bereits im Vorfeld ein: Denn eine Verurteilung auch in diesem Fall hätte die Strafe nicht wesentlich erhöht.

In der Verhandlung gab es gegen den Arbeiter zusätzlich den Vorwurf des Betrugs. Im Dezember 2011 mietete er in Külsheim eine Wohnung. Dabei habe er Zahlungsfähigkeit vorgetäuscht und billigend in Kauf genommen, die Miete nicht zahlen zu können. Nach einigen Monaten erfolgte die fristlose Kündigung. Daraufhin verließ der Angeklagte die Wohnung in einem Zustand, den der Vermieter als „unter aller Sau“ beschrieb. Allein der Mietausfall betrug 1500 Euro.

Der Angeklagte räumte die Mietschulden ein und übergab dem Vermieter die 1500 Euro bar im Gerichtssaal. Den Betrugsvorwurf bestritt er. Seine finanzielle Situation habe sich erst nach Abschluss des Mietvertrags verschlechtert. Er habe 1700 Euro verdient und mit der Lebensgefährtin einziehen wollen. Noch vor dem Einzug sei es zur Trennung gekommen, und er hinterher krank geworden.

Das Gericht regte an, das Verfahren zum Betrug einzustellen. Die Staatsanwaltschaft sowie der Verteidiger stimmten zu. goe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.09.2018