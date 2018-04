Kennzeichen wurden gestohlen

Anzeige

WErtheim/Oberbalbach.Sowohl in Oberbalbach als auch in Wertheim wurden über das Osterwochenende Kennzeichen von Fahrzeugen entwendet. Am Ostermontag stahlen Unbekannte die beiden Nummernschilder eines Sprinters, der in der Mergentheimer Straße in Oberbalbach abgestellt war. Die Kennzeichen lauten TBB-KB 262. In der „Rechten Tauberstraße“ in Wertheim wurde ein VW Polo heimgesucht. Hier wurde das hintere Kennzeichen samt Halterung herausgerissen (TBB-IP 200). Zeugen der Vorfälle sowie Personen, die Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen geben können, sollen sich mit den Polizeirevieren Tauberbischofsheim, Telefon 0 93 41 / 8 10, oder Wertheim, Telefon 0 93 42 / 9 18 90, in Verbindung zu setzen.