Marktheidenfeld.Die Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder des Landkreises Main-Spessart bietet in Kooperation mit dem Familienbund der Katholiken ab dem 17. Januar den Elternkurs „Kess erziehen – Mehr Freude. Weniger Stress“ in der Außenstelle Marktheidenfeld an. An den fünf Abenden geht es darum, wie ein möglichst harmonisches Familienleben gestaltet werden kann, in dem sich die einzelnen Familienmitglieder wahrgenommen fühlen und einbringen können. Im Einzelnen blickt man auf Verhaltensweisen der Kinder, die Eltern als störend erleben. Ein weiterer Aspekt ist der respektvolle Umgang miteinander. Beginn ist am 17. Januar um 19 Uhr in der Beratungsstelle des Landkreises Main-Spessart, Würzburger Straße 12, in Marktheidenfeld. Eine Teilnehmergebührwird erhoben. Anmeldeschluss ist der 10. Januar.

Weitere Informationen gibt es bei der Beratungsstelle, E-Mail: Erziehungsberatung@Lramsp.de, Telefon 09353/7931580.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.01.2019