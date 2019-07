Kinder lernen, wie man sich für Freunde einsetzt

Sachsenhausen.Die volle evangelische Kirche beim Familiengottesdienst zeigte, wie sehr die Sachsenhäusener mit ihrem Kindergarten verbunden sind. In den vergangenen drei Jahrzehnten haben zahlreiche von ihnen entweder die Einrichtung selbst besucht oder ihre Kinder dort betreuen lassen. Dies wurde mit einem Festgottesdienst und einem bunten Programm mit Aufführungen der Kinder gebührend gefeiert.

„Du bist wertvoll“ – Unter diesem Motto stand der Gottesdienst, und man merkte den engagierten Erzieherinnen an, dass dies auch das Leitmotiv ihrer Einrichtung ist.

Mit Bezirkskantorin Katharina Wulzinger hatten die kleinen Hauptpersonen mehrere Lieder einstudiert, die sie nun gestenreich der Gemeinde vortrugen. Besonders im Mittelpunkt standen die fünf Kinder, die als „Schwalbenkinder“ kommendes Schuljahr in die Schule wechseln und im Gottesdienst von Pfarrer Jörg Egly gesegnet wurden.

Zunächst ging es mit der Bilderbuchgeschichte „Pfoten hoch“ darum, wie man sich gemeinsam mit anderen wehrt und sich für seine Freunde einsetzt – ein wichtiges Erziehungsziel im Kindergarten, wie Egly herausstellte.

Dabei gehe es nicht um Gewalt, sondern um den Einsatz der Waffe Jesu: der Liebe. Da der Vater im Buch den Sohn zum Gangster machen will, stellte Egly den anwesenden Eltern und Erziehern die Frage: Welche Werte wollen wir unseren Kindern mitgeben?

Und als Kindergartenleiterin Heike Schumacher aufzählt, welche guten Eigenschaften die „Schwalben-Kinder“ in die 29 Kinder zählende Gruppe einbrachten, vertraut man darauf, dass es die richtigen Werte sind.

Insgesamt haben etwa 200 Kinder in diesem Kindergarten den Weg ins Leben begonnen. Alles begann 1989 mit der Idee und dem Einsatz des damaligen Ortspfarrers Udo Köser. In Erzieherin Traudi Heilemann fand er eine Mitstreiterin. 27 Jahre leitete sie die von ihm im alten Schulhaus initiierte Einrichtung.

Zuvor waren die Kinder an den Wartberg oder nach Nassig gegangen. Damals war der Bedarf an Kindergartenplätzen sprunghaft angestiegen. Nachdem man zwischendurch Angst gehabt habe, der Kindergarten müsse schließen, steht er heute gut da. Im Lauf der Zeit kam ein Kleinkinderbereich hinzu.

Kirchengemeinderätin Evelyn Freudenberger betonte bei ihrer Rede das in „Kindergarten“ steckende Wort „Garten“. Hier gebe es viele Gemeinsamkeiten. „Jede Pflanze und jedes Kind ist ein Unikat und muss mit seinen besonderen Fähigkeiten und Anlagen wahrgenommen werden.“

Der Kindergarten habe einen festen Platz in der Gemeinde. Sie dankte neben den fünf Erzieherinnen dem rührigen Elternbeirat mit der Vorsitzenden Andrea Weimer. Dieser hatte sich auch bei der Vorbereitung und Gestaltung des Festes stark engagiert. Nach einem gemeinsamen Mittagessen durften sich alle bei Vorführungen überzeugen, was die Kinder in ihrem Kindergarten gelernt haben. Und es steht schon ein neues Projekt an: Die Neugestaltung des Außenbereichs. Hierfür freut sich der Kindergarten über Geldspenden und helfende Hände. nad

