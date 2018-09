Kinder sind zum Probetraining willkommen

Wertheim.Kinder und Jugendliche können am Samstag, 29. September, und Sonntag, 30. September, von 13 bis 15 Uhr auf den Freiplätzen des Tennisclubs Gelb-Blau Wertheim kostenfrei in den Tennissport hineinschnuppern. Unter sachlicher Anleitung von lizenzierten Trainern werden die Grundzüge des Tennisspielens kind- und jugendgerecht vermittelt. Eingeladen sind alle Kinder und Jugendliche von 9 bis 13 Jahren, die am Tennisspielen interessiert sind. Die Aufteilung der Gruppen erfolgt vor Ort. Bitte bei Anmeldung das Alter des Kindes angeben.

Die Teilnehmer benötigen bequeme Sportkleidung und Sportschuhe (kein grobes Profil). Tennisausrüstung (Schläger und Bälle) sowie Getränke werden an beiden Tagen vom Verein gestellt. Treffpunkt ist das Clubheim an der Tennisanlage im Hofgarten. tsc

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.09.2018