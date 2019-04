Kinder sollen wissen, worum es geht

Bei vielen Mädchen und Jungen ist die Vorfreude auf Ostern groß. In den Kindertageseinrichtungen der Region wurde das Fest auf vielfältige Weise vorbereitet.

Reinhardshof/Nassig. „Ich freue mich darauf, dass mir der Osterhase Schokolade bringt“, erklärt die fünfjährige Mara im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Der gleichaltrige Maximilian will den Osterhasen diesmal unbedingt fangen. Dafür hat er sich schon eine Falle überlegt.

15 Nationen

Die beiden Vorschüler sind zwei von 105 Kindern ab einem Jahr, die im städtischen Kinderhaus auf dem Reinhardshof betreut werden. 28 von ihnen besuchen die Krippe. Die Ein- bis Sechsjährigen stammen aus 15 verschiedenen Nationen. Ihnen allen gemeinsam ist die Vorfreude auf Ostern.

„Wir haben keinen Auftrag zur religiösen Erziehung“, stellt Kita-Leiterin Ramona Straßer einleitend fest. Dennoch lege man Wert darauf, dass die Kinder wissen, warum es die Osterfeiertage gibt. Den Mädchen und Jungen ab drei Jahren vermittle man beispielsweise im Morgenkreis Sachwissen zu Tod und Auferstehung Jesu. „Analog thematisieren wir die Feste der anderen großen Weltreligionen.“

Die Ostervorbereitungen im Kinderhaus haben vor rund einem Monat begonnen. Es wurde gebastelt, gebacken und gemalt. Dazu konnten die Eltern den Kindern ausgeblasene Eier oder Kunststoffeier mitgeben. Diese wurden in den Gruppen ganz unterschiedlich gestaltet. Die Eier wurden marmoriert, bemalt oder mit Konfetti beklebt. Inzwischen schmücken auch selbstgebastelte große Osterhasen aus Pappe, Vögelchen, Hasen und andere Frühlingsboten das Kinderhaus.

Vorgelesen wurden in den Gruppen weltliche Geschichten rund um Ostern wie etwa über „Das schönste Osterei der Welt“. Gemeinsam sang man Lieder, wie „Stups der kleine Osterhase.“ Zusammen mit den Fachkräften backten die Kinder Österliches. Dazu zählten zum Beispiel Karottenmuffins.

Auch in der Krippengruppe ist Ostern ein Thema. So ist der Raum österlich geschmückt. Auch hier durften die Kleinen basteln und etwa Eier bedrucken. Doch „für Gespräche zum Thema sind die Kinder in der Krippe noch zu jung“, sagt Straßer.

Für alle Mädchen und Jungen der Einrichtung gab es eine Osterfeier. Die über Dreijährigen genossen dabei ein besonderes Frühstück ganz nach ihren Wünschen. „Neben Klassischem wie Brot mit Kresse gibt es dann auch schon mal Nuggets und Pommes“, berichtet die Leiterin.

Zur Feier gehörte ein großes gemeinsames „Eiersuchen“. Die Krippenkinder bekamen als Geschenke kleine Sandschaufeln und Schoko-Lollys, die vor ihren Gruppenräumen im Gras lagen. Auf die Älteren warten hüpfende Flummi-Eier und Schoko-Eier. „Der Osterhase legte seine Fährte in Form von Gras und Schoko-Eiern“, wie die Erzieherin erzählt. Die meisten Kinder waren begeistert und machten sich auf die Suche nach ihre Osterüberraschung.

Auch für die 44 Mädchen und Jungen der evangelischen Kindertagesstätte Nassig ist Ostern ein großes Thema. Zwölf von ihnen sind jünger als drei Jahre. „Ich freue mich auf die Geschenke daheim, ich habe mir ein Playmobilhaus gewünscht“, berichtet die sechsjährige Fenja. Die fünfjährige Amelie freut sich am meisten auf die Ostereier.

Begeistert erzählen die beiden Vorschülerinnen von den Osteraktionen in ihrer Kita. „Wir haben ausgeblasene Eier angemalt und in der Murmeltechnik ganz bunte Eier gemacht“, sagt Amelie stolz. Fenja berichtet von den Osterlämmern und Osterkränze, die die Kinder selbst gebacken haben. Die stellvertretende Kita-Leiterin Esther Scheurich zeigt zudem Eier, aus denen Kresse wächst, und Hühnerfiguren aus halben Eierschalen. Die Krippengruppe hat Eier in Wachstechnik gefärbt.

Seit Anfang der Woche werden die biblischen Geschichten rund um Ostern intensiv betrachtet. „Wir sind eine evangelische Kindertagesstätte. Da gehört biblisches Wissen dazu“, betont Scheurich. Dies sei auch in der Konzeption so festgelegt. Schon in den Krippenkindern wird die biblische Ostergeschichte einfach und altersgemäß mit Hilfe von Bilderbüchern erzählt.

Mit den über Dreijährigen wurde an jedem Tag ein Teil der Geschichte intensiv behandelt. Dabei kamen Figuren und Symbole zum Einsatz. Zuerst sprach man über den Palmsonntag und den Einzug von Jesus nach Jerusalem. Zweite Station war das Abendmahl. Dazu kam Pfarrer Christoph Brandt zu den Kindern. „Er brachte Brot und Traubensaft nur für uns mit“, schwärmt Amelie. Der letzte Abschnitt beinhaltete Verurteilung, Kreuzigung und Auferstehung.

Gefeiert wurde Ostern in der Einrichtung bereits am Mittwoch. Zuerst stand eine Suche der Ostereier im Garten an. Die Kleinsten durften anfangen und die leichteren Verstecke suchen. Für jedes Kind war ein buntes Ei versteckt. Die Älteren hatten einige Tage zuvor Kresse gesät. Beim gemeinsamen Mittagessen gab es dann Butterbrot mit dieser Kresse und den zuvor gefunden Eiern. Zum Frühstück hatte man sich die eigenhändig gebackenen Osterleckereien schmecken lassen.

