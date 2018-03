Kinder stärken den Verein

Anzeige

Dertingen.Vor 57 Mitgliedern leitete erste Vorsitzende Julia Baumann die Hauptversammlung des Fanfarenzuges Fränkischen Herolde Dertingen am Freitag im Gasthaus zum Löwen.

Die zweite Vorsitzende Sindy Gimpel verlas den Tätigkeitsbericht und berichtete von 18 Auftritten und Veranstaltungen in 2017. Aus dem Bericht des Jugendleiters erfuhren die Anwesenden von zehn Kindern und Jugendlichen, die den Verein mittlerweile bei Auftritten unterstützen. Auch der musikalische Leiter Michael Hemrich freute sich über den regen Probenbesuch bei den Kindern und Jugendlichen. Er wünsche sich das für die Zukunft auch wieder im Seniorenbereich.

Er ging auf die Höhepunkte des Jahres ein. Der Verein durfte die Fürstenhochzeit in Kreuzwertheim umrahmen und im Herbst fand das Treffen des Verbandes Südwestdeutscher Fanfarenzüge in Wertheim statt, das in Zusammenarbeit mit der Sektion Ost veranstaltet wurde – das Gemeinschaftsspielen auf dem Marktplatz war ein tolles Erlebnis.