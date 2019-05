Kinder vergraben Zeitkapsel

Bettingen.Im Beisein der Ortsvorsteherin und des stellvertretenden Oberbürgermeisters versenkten die Kinder der Kindertagesstätte Bettingen am Donnerstag, 16. Mai, eine sogenannte „Zeitkapsel“ vor dem Erweiterungsbau, der wenige Tage zuvor offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde.

Nachdem die Kinder mit viel Freude gesungen hatten, verlas die Ortsvorsteherin Songrit Breuninger die Kopie der Urkunde, die sich in der Zeitkapsel befindet. Auf ihr wurden wichtige, tagesaktuelle Ereignisse aus Bettingen und Deutschland zusammengefasst. Im Anschluss richtete der stellvertretende Oberbürgermeister Bernd Hartmannsgruber dankende Worte an Heiko Diehm von der Firma Diehm Bau, an Markus Rappert vom Architekturbüro und an Felix Roth vom Hochbauamt der Stadt Wertheim, die den Bau der Krippe mitgestaltet und geplant haben.

Ein Dankeschön ging auch an Ingo Nenner, der die Zeitkapsel gemeinsam mit seinem Sohn Hendrik gebaut hat. Anschließend wurde die Metallröhre mit vereinten Kräften vor der Fensterfront der Krippe von den Kindern versenkt. Schon tags zuvor konnten die Kinder eigene Werke in die Kapsel hineinlegen. Neben der Urkunde, Zeitungsartikeln von Richtfest und Eröffnung des Erweiterungsbaus und einem Heimatbuch finden sich deshalb auch Bilder von den Kindergartenkindern aus der „Räuberhöhle“ und dem „Zwergenstübchen“ sowie eine Musikkassette aus dem Jahre 1985 in der Kapsel.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019