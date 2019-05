Kinder zu Paten ausgebildet

Wertheim.In den vergangenen Wochen wurden vier Fünftklässler zu ehrenamtlichen Paten des Stadtjugendring Wertheim und seiner Sparte Forscherkids Wertheim ausgebildet.

Die drei Jungen und ein Mädchen waren alle regelmäßige Teilnehmer von dessen Angeboten. Zukünftig unterstützen sie als Paten jüngere Teilnehmer beim Forschen und Experimentieren und sind für sie zusätzlich zu den Betreuern ein Ansprechpartner. „Sie können so ihr Wissen weitergeben und sich für andere einsetzen“, erklärte der Stadtjugendring Vorsitzende Birger-Daniel Grein.

Die Ausbildung erfolgt in mehreren Stufen. Zu Beginn stand eine Schulung, bei der unter anderem die Regeln der Aufsichtspflicht besprochen und an Fallbeispielen geübt wurden, so wie es auch in der Ausbildung der Betreuer üblich ist. Weiterhin ging es um das richtige Reagieren bei plötzlichen Erkrankungen oder Verletzungen von Teilnehmern. Anschließend folgten mehrere praktische Übungen zur Vorbereitung auf das Patenamt. So bereiteten die Paten kleine Experimente vor und testeten, wie sie diese den Kindern erklären können.

Ein zentraler Teil der Schulung bestand aus dem Üben verschiedener Situationen in Rollenspielen. Dabei ging es unter anderem um das Schlichten von Streit sowie den Umgang mit verletzten und erkrankten Kindern. Beim zweiten Ausbildungsteil absolvierten die Paten ein Erste Hilfe Training beim BRK Kreuzwertheim. Der weitere Verlauf ihrer Patenausbildung erfolgt im praktischen Einsatz. sjr

