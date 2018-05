Kindern mit mehr Spielflächen Gutes tun

Anzeige

Auf Platz zwei setzte man Mittel zur Neuanlage von Urnenwahlgräbern. Das Grabfeld soll mit einem Meter breiten Mittelweg zwischen den Gräbern geschaffen werden, so dass dieser auch gut von Rollatorennutzern begehbar ist. Die Ausrichtung der Gräber soll entweder Richtung Bettingen oder Dertingen erfolgen. „Der Bedarf an solchen Gräbern ist da“, so Breuninger.

Gutes tun möchte man den Kindern. So beantragte das Gremium Mittel zur Erweiterung des Spielplatzes am Main. Dieser sei stark frequentiert, zudem gebe es in Bettingen eine steigende Geburtenrate und auch das Dorf wachse insgesamt, erklärte die Ortsvorsteherin. Zu beachten sei zudem, dass neue Spielgeräte wegen der Fallschutzfläche viel Platz brauchen. Als optimalen Standort der Erweiterung sah der Rat das städtische Areal hinter dem Spielplatz an. Auf dem Spielplatz im Neubaugebiet Wacholderbüschlein möchte man ein Sonnensegel aufstellen. Die Bäume können dort noch keine ausreichende Beschattung bieten.

Weiter wurde die Aufnahme des Dorfs in das Programm „Flächengewinnung durch Innenentwicklung“ beantragt. „Jedes Jahr können zwei Ortschaften aus der Kreisstadt daran teilnehmen“, so Breuninger. Mittel wurden zudem für die Dachisolierung der alten Schule angefordert.

Gleich drei Punkte der Anforderungen betrafen Straßen und Wege. So forderte man Geld für die Sanierung der Hauptstraße bis zur Kreuzung Homburger Weg und die Sanierung des Geiselbrunnwegs ab Ortsausgang. Letzterer sei auch für die Erschließung der Erweiterung des Neubaugebiets wichtig. Letzter Punkt betraf die Straßenbeleuchtung am Fußweg zum Autohof.

Ortschaftsrätin Ines Ulsamer-Beck regte an, Teile des Gewanns „Gereut“ als Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) auszuweisen. Bei diesen Gebieten handelt es sich um Zonen mit schützenswerten Tieren und Pflanzen. Das Ziel der Ausweisung von FFH-Gebieten ist es, eine Verschlechterung für deren Lebensraum zu verhindern. In Dertingen beispielsweise sei der Wald solch ein Gebiet, stellte sie fest. Breuninger sagte zu, den Antrag an die zuständige Stelle weiterzugeben.

Weiterhin sprach Ulsamer-Beck die Lärmbelastung durch die Autobahn A3 an und traf dabei den Nerv von Räten und Bürgern. Trotz erhöhten Lärmschutzwalls habe die Belastung zugenommen. Sie bat darum zu prüfen, ob es möglich ist, auf dem entsprechenden Abschnitt nachts von 22 bis sechs Uhr eine Geschwindigkeitsbegrenzung für den Lärmschutz einzurichten. Eventuell müssten vorab Messungen durchgeführt werden. Breuninger wird auch dieses Anliegen weitergeben.

Lastwagenverkehr belastet

Aus Reihen der Bürger wurde die Verkehrssituation in und um Bettingen moniert. Das eingeschränkte Halteverbot im Dertinger Weg werde von vielen Autofahrern nicht beachtet. Sie parken dennoch am Straßenrand. Hier müsse das Ordnungsamt stärker kontrollieren, forderten die Bürger. Die Ortsvorsteherin erklärte, sie habe dies auch schon mehrfach angemahnt.

Kritik gab es an der Ampelregelung an der Kreuzung der L 2310 auf Höhe des Autohofs. Statt einer Zeitschaltung müssten sich die Grünphasen der Verkehrssituation anpassen, so die Forderung. Breuninger erklärte die aktuell Prioritätenregelung der Ampel. So habe der Abfluss der A 3, dann der L 2310 Vorrang. Das Ganze werde im Rahmen der Verkehrsuntersuchung geprüft.

Belastend ist für die Anwohner der Lastwagenverkehr. So wird man nochmals auf die Firmen im Gewerbegebiet zugehen mit dem Hinweis, dass ihr Anlieferungsverkauf nicht durch den Ort fließen dürfe. Da die Ortsdurchfahrt aber auch von Lkws im Fernverkehr genutzt wird, forderten die Bürger vehement ein Durchfahrtsverbot für Lkws, die keine Anliegerrechte haben. Dies könne die Belastung senken.

Songrit Breuninger wies darauf hin, dass die Navis der Campingplatzgäste diese durch den Ort führen, auch wenn es andere Anfahrtsmöglichkeiten gibt. Generell nehme der Verkehr dorthin zu.

Von 17 Bauplätzen im Neubaugebiet sind bereits 15 veräußert, auch das werde eine Verkehrszunahme verursachen, verwies Breuninger auf den Bau- und später den Anliegerverkehr. Zur Parksituation an der Turnhalle erklärte sie auf Bürgernachfrage, hier soll es noch in diesem Jahr Verbesserungen geben. Keine Neuigkeiten hatte sie für die Bürger hingegen in der Frage der möglichen Ansiedelung eines Mömax-Möbelmarkts.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.05.2018