Kita-Gebühren sollen entfallen

Wertheim.Die SPD Baden-Württemberg will eine Volksabstimmung über die Abschaffung der Kita-Gebühren initiieren. Der Wertheimer SPD-Ortsverein beteiligt sich daran. Bis 31. Januar werden im ersten Schritt landesweit 10.000 Unterschriften benötigt, um ein Volksbegehren beantragen zu können. Ist dieser erste Schritt erfolgreich, werden dann landesweit von einem Zehntel der Wahlberechtigten Unterschriften benötigt. Dafür sind sechs Monate Zeit. In dieser Phase will die SPD Wertheim in der breiten Öffentlichkeit aktiv werden. Interessenten die sich bereits am ersten Schritt beteiligen wollen, erhalten die erforderlichen Formblätter über die Homepage der SPD Wertheim (www.spd-wertheim.de) oder direkt beim Vorsitzenden Thomas Kraft, Telefon 0 93 42 / 37 18 2.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.01.2019