Auf ein Meisterkonzert im Hofgartenschlösschen dürfen sich Musikliebhaber freuen.

Hofgarten. Der Wertheimer Kulturkreis veranstaltet sein zweites Meisterkonzert in diesem Jahr am Sonntag, 28. Oktober, ab 17 Uhr. Zu Gast ist Christoph Soldan (Klavier) mit den Stuttgarter Kammersolisten.

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, versucht der Kulturkreis immer wieder, bei seinen Veranstaltungen verschiedene Stilrichtungen und Musikformationen zu Gehör zu bringen. Diesmal erklingen Werke für Klavierquintett.

Es spielt als Solist am Klavier Christoph Soldan. Begleitet wird er von den Stuttgarter Kammersolisten. Bei den Musikstücken handelt es sich um einzigartige Kompositionen voller Klangfülle und Melodienreichtum. Im Repertoire der Musiker befinden sich neben Werken der Kammermusik auch symphonische Stücke und Klavierkonzerte. Auf dem Programm beim Konzert am 28. Oktober stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Peter Tschaikowsky und Robert Schumann. Vorgesehen ist das Klavierkonzert in C-Dur KV 415 von Mozart. Es folgen das Streichquartett Nr. 1 opus 11 von Tschaikowsky und das Klavierquintett Es-Dur opus 44 von Schumann.

Die Stuttgarter Kammersolisten wurden 2014 vom Geiger Daniel Rehfeldt zusammen mit dem Pianisten Christoph Soldan gegründet. Neben Konzerten innerhalb Deutschlands führte eine erste größere Auslandstournee das Ensemble noch im Herbst 2014 nach Korea. 2016 gastierten Christoph Soldan und die Stuttgarter Kammersolisten mit Klavierkonzerten Mozarts innerhalb Deutschlands unter anderem im Kloster Seeon. Im Frühjahr 2017 traten sie bei Festivals und Konzertreihen auf, etwa beim Theater Dörzbach, in Krefeld, Schwandorf, Böblingen, Sigmaringen und in Esslingen.

Eintritt wird erhoben, für Schüler und Studenten ist dieser ermäßigt. An der Abendkasse ist ein Aufschlag zu zahlen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018