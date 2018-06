Klangvielfalt durch mutige Arrangements

Anzeige

Auch das Jugendblasorchester der Musikschule unter der Leitung von Michael Geiger wusste mit seiner Liedauswahl und deren Darbietungen zu überzeugen. Es waren zu hören „Supercalifragilisticexpialidocious“ aus „Mary Poppins“, „Funkytown“ und schließlich „Happy“. Begleitet von Evgenija Skripal am Klavier intonierte Julian Roth „Youkali“ von Kurt Weil, das dieser für seine Oper „Marie Gelante“ komponiert hatte und das von der Sehnsucht der Protagonistin nach Ehrlichkeit, Frieden und erwiderter Liebe erzählt.

Duo wohl ein letztes Mal

Etwas Besonderes wurde das Jubiläumskonzert auch durch den, wahrscheinlich nun wirklich letzten gemeinsamen Auftritt der Schwestern Antonia und Johanna Ebert, die an zwei Klavieren mit Stücken von Anton Arensky und William Bolcom noch einmal eine Kostprobe ihres großen Könnens gaben. Das Bedauern darüber, dieses ja auch bei „Jugend musiziert“ so erfolgreiche Duo nicht mehr gemeinsam erleben zu können, ist sicher nicht geringer geworden.

Gestiegen ist hingegen die Achtung vor der gerade einmal 14-jährigen Nele Schäfer, Sängerin der Schülerband, zu der, neben Leopold Braun am Klavier, Luise Braun am Bass und Schlagzeuger Niklas Breunig mit Gitarrist Hubert Steiner auch ein Lehrer gehörte. Man schreibt es ja nicht gerne, aber der Simon & Garfunkel-Evergreen „Sound of Silence“ ging mal so richtig daneben. Was Nele später auch freimütig einräumte und damit begründete, dass sie sich in den Strophen „versungen“ hatte.

Wer nun aber Schlimmes befürchtete, wurde aufs Angenehmste und positiv überrascht. Denn wie sich die junge Frau mit „No Roots“ von Alice Merton und „Silence“ von Beyoncé aus dem Tal wieder herausarbeitete, war allererste Sahne und zeigte, dass sie eine klasse Sängerin mit einer tollen Stimme ist.

Fulminanter Schlusspunkt

Gleiches gilt, mindestens, auch für Sonja Freitag. Gemeinsam mit Gitarrist Hubert Steiner und Bassist Georg Kolb setzte sie einen fulminanten Schlusspunkt unter das Jubiläumskonzert, das alleine schon die „standing Ovations“ verdient hatte. „Thank you for the Music“ transportierte der Applaus allemal. ek

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.06.2018