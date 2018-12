Klangvoller Abend

Rauenberg.Das traditionelle Adventskonzert, dass der Musikverein Rauenberg unter der Mitwirkung der beiden örtlichen Chöre veranstaltet, findet am Sonntag, 16. Dezember, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Wendelinus statt. Erstmals wirkt dabei auch die Bläserklasse des Musikvereins mit.

Wie es in der Ankündigung des Vereins heißt, bringt das Blasorchester (Leitung: Bernd Hofmann) den Choral „Liebster Jesu wir sind hier“ zu Gehör. Mit dem „Earth Song“ erinnert man an Michael Jackson. Zudem steht ein Gospel-Medley einschließlich „Go tell it on the mountain“ im zeitgenössischen Stil auf dem Programm. Ebenso vorgesehen sind das „Concerto für zwei Trompeten“ von Antonio Vivaldi, das Schlagzeugsolo „The little Drummer Boy“ und die Ballade „You raise mit up“ mit einem Saxofonsolo.

Der Kirchenchor (Leitung: Dieter Velten“ sowie der Männerchor (Egon Schmitt) tragen weihnachtliche Lieder vor. Mit „Die Winterrose“, beendet das Blasorchester das Konzert. Der Eintritt ist frei. Spenden erhält die Kirchengemeinde. Zum gemütlichen Ausklang bietet der Förderverein der Eichwald-Grundschule auf dem Kirchenvorplatz Glühwein und Weihnachtsgebäck an.

