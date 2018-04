Klassischer Jazz, Swing und Dixieland

Anzeige

Am 15. April bespielt das Duo „Misty Meadow“ die Burgterrasse. Die Sängerin Evelyn Kincses und der Gitarrist Philipp Schiepek haben sich vor einigen Jahren durch ihr gemeinsames Jazzstudium an der Musikhochschule Würzburg kennen gelernt. Wer bei „Misty Meadow“ an das idyllische Bild einer Weide im Morgennebel denkt, liegt nicht falsch. „Voller Hoffnung auf die kommenden Sonnenstrahlen eines neuen Tages“, beschreiben die Künstler die Grundstimmung des Programms. Jazz-Standards wie „All of me“ erhalten neue Farben, aktuelle Stücke wie „Henya“ von Ambrose Akinmusire sind ebenso im Repertoire wie einige Eigenkompositionen.

„Jazz ist nicht, was du tust, sondern wie du es tust.“ Dieses Zitat von Thomas „Fats“ Waller ist die treffendste Beschreibung der Musik des Quartetts „Jörg Linke Jazzgroup“ um den gleichnamigen Tenorsaxofonisten. Zu hören ist es am 22. April. Der unvoreingenommene Freund von swingendem, Bop-orientierten Straight Ahead-Jazz wird in jedem Fall auf seine Kosten kommen. Als seine großen Idole nennt Jörg Linke Stan Getz, Dexter Gordon, Zoot Sims, Don Byas, Coleman Hawkins und Lester Young. Zu hören sind bekannte und selten gespielte Storrytellingsongs des „Great American Songbooks“, rassante Bebop-Feuerwerke und Abstecher in den Blues.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.04.2018