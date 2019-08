Klaus Fischer ist neuer Schützenkönig

Neuer Wertheimer Schützenkönig ist Klaus Fischer. Er traf beim 129. Schuss. Ermittelt wurden auch die Ritter.

Wertheim. Die Schützengesellschaft Wertheim veranstaltete am Wochenende das Königsschießen. Alle Mitglieder waren aufgerufen, am Schießen um den Königstitel und die beiden Ritter teilzunehmen. Ausgenommen waren die Jungschützen, die zu einem anderen Termin ihren Schützenprinz ausschießen.

Oberschützenmeister Roland Treu eröffnete mit einer kleinen Ansprache die Veranstaltung. Und um 14.07 Uhr gab die noch amtierende Schützenkönigin Hermine Persich den ersten Schuss auf den hölzernen Adler ab.

Der Adler wurde auch in diesem Jahr wieder von Bernd Persich unter Mithilfe von B. Senghas und Dieter Dörr hergestellt. Wie immer wird zuerst auf den linken Flügel des Adlers geschossen. Fällt dieser so steht der zweite Ritter fest. Der Reihe nach traten die teilnehmenden Mitglieder an und gaben ihren Schuss ab.

Um 14.45 Uhr und nach dem 95. Schuss fiel bei Lukas Pfitzner der Flügel und der zweite Ritter stand fest. Das Schießen ging weiter. Der rechte Flügel fiel nach nur 67 Schuss und. Persich durfte sich den den Titel des ersten Ritters auf die Fahne schreiben.

Die Sicht auf den Adler (ohne seine Flügel) war wetterbedingt manchmal sonnendurchflutet und gleich darauf wieder düster. Also hieß es: Augen auf und gut zielen. Die letzte Runde fing mit dem Schuss von Stephan Richter an. Schuss um Schuss wurde abgefeuert, aber der Adler stand wie eine eins. Nach etwa 120 Schuss hieß es bei jedem Schützen, der an den Stand ging: Jetzt könnte er fallen.

Einige Kandidaten waren schon herausgedeutet worden, ihnen traute man den letzten Schuss zu. Und nach 129 Schuss war es Klaus Fischer, bei dem der Adler sich nach hinten umlegte. Schützenkönig Klaus Fischer mit dem ersten Ritter Bernd Persich und dem zweiten Ritter Lukas Pfitzner sind das neue Team 2019/2020.

Ehrenscheibe für Dieter Dörr

Anschließend wurde noch die Ehrenscheibe mit der Armbrust ausgeschossen. Jeder Teilnehmer gab einen Schuss auf eine Scheibe ab. Wer seinen Treffer am nächsten zum 10er setzte, errang die Ehrenscheibe 2018, die von Walter Jucht jr. gespendet wurde. Der Gewinner 2019 war Dieter Dörr. Er spendet im nächsten Jahr eine neue Ehrenscheibe. Zum abschließenden Königsessen hatte Schützenkönigin Hermine Persich und ihre Ritter Walter Jucht, sen. und Juri Geng alle Teilnehmer nach Nassig in den Gasthof „Rose“ eingeladen.

In diesem Rahmen fand auch die Proklamation des neuen Schützenkönigs und seinen Rittern statt. Hierbei wurde auch die Schützenkette an Klaus Fischer übergeben

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019