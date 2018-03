Klaus Grundke ist dem Verein 50 Jahre treu

Anzeige

Der Verein beteiligte sich in den Sommerferien an den Kinderkulturwochen mit der allbekannten „Gaudi pur“. Bei der Eröffnung der Michaelis-Messe waren die Mitglieder beim Festzug dabei. Natürlich durfte hier der Besuch vom Tender „Main“ nicht fehlen. Die Delegation erhielt ein deftiges Weißwurstessen und anschließend durften sie beweisen, ob sie noch mit dem kleinen Kutter pullen (rudern) können. Zum Saisonabschluss traf man sich zum traditionelle Abpullen mit Lagerfeuer.

Nach dem von Reinald Jandl vorgetragenen Kassenbericht standen die Ehrungen an. Für seine 30-jährige Treue wurde Markus Laubach ausgezeichnet. Seit 50 Jahren gehört Klaus Grundke, der schon viel für die Marine-Jugend getan hat, der Marine-Jugend an. Er trainierte vor allem die ehemalige Kutterbesatzung der Herren, die bei den Kieler Wochen sowie der internationalen Kutterregatta in Bremen große Erfolge erzielt hat.

Bei den Neuwahlen wurden die Amtsinhaber in ihren Ämtern bestätigt: Thorsten Eichner als Vorsitzender, Klaus Grundke als stellvertretender Vorsitzender, Reinald Jandl als Kassenwart, Lucia Eichner als Schriftführerin, Felix Scheurich als Jugendsprecher sowie die Beisitzer Annabell Scheurich und Theresa Segner.

Der Verein freut sich, vom 13. bis 15. Juli wieder als Gastgeber für die Landesmeisterschaften im seemännischen Fünfkampf fungieren zu dürfen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.03.2018