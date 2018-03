Klavierduos mit Preisen dekoriert

Anzeige

Am 15. März spielten in Bietigheim Lucia Behringer und Katharina Gläser in der Altersgruppe 2. Sie bekamen 19 Punkte und damit einen dritten Preis zugesprochen. Für Lucia und Katharina ist dies bei ihrer ersten Teilnahme an einem Landeswettbewerb ein sehr schöner Erfolg.

Am letzten Tag des Wettbewerbs, am 18. März, waren die Schwestern Antonia und Johanna Ebert (mehrfache Landespreisträgerinnen) in der Altersgruppe 5 an der Reihe. Sie bekamen mit 22 Punkten einen zweiten Preis. Dies war die zweitbeste Bewertung, die von der hochkarätigen Jury in dieser Altersgruppe zugesprochen wurde.

Die Erfolgsserie der Musikschule beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ hat sich damit fortgesetzt. Bürgermeister Wolfgang Stein gratuliert: „Wir sind sehr stolz auf unsere musikalischen Botschafter.“ stv

