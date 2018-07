Klavierfest mit zwei Pianos

Anzeige

Aufgewachsen in Warschau entwickelte Aleksandra Mikulska bereits in jungen Jahren ihre bis heute andauernde Liebe zu Frédéric Chopin. Beim XV. Internationalen Frédéric-Chopin-Wettbewerb in Warschau wurde sie als beste polnische Teilnehmerin ausgezeichnet. Heute ist sie Präsidentin der Chopin-Gesellschaft in Deutschland.

Mikulska vereint die drei musikalischen Traditionen der Länder Polen, Deutschland und Italien zu einem einmaligen, persönlichen und unverwechselbaren Stil. Karten gibt es bei der Buchhandlung Buchheim und im Internet unter www.reservix.de. Für beide Konzerte ist ein Kombiticket sowie ein ermäßigtes Schülerticket erhältlich.

