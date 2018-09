Kloster Bronnbach aus neuen Blickwinkeln

Bronnbach.Die Wertheimer Fotografen Gerd Brander und Walter Hörnig präsentieren bei ihrer Ausstellung „Tradition und Moderne – Stille und Lebendiges Wirken“ das Kloster Bronnbach aus zweierlei Perspektive. Über eineinhalb Jahre hinweg haben sie mit ihren Kameras das bunte Treiben im Kloster begleitet und stille, besondere oder lebhafte Momente eingefangen. Dabei zeigt sich das Kloster in all seinen Facetten. In einer umfangreichen Ausstellung präsentieren sie ihre eindrucksvollen Ergebnisse dieser Zusammenarbeit im Kreuzgang und der Neuen Galerie. Die Ausstellung läuft ab den heutigen Samstag bis Sonntag, 28. Oktober, und kann zu den Öffnungszeiten des Klosters besucht werden. lra/Bilder: Brander/Hörnig

