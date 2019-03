Kloster Bronnbach bei Nacht erleben

Bronnbach.Eine Nachtführung durch das Kloster Bronnbach findet am Freitag, 8. März, um 20 Uhr statt. Dabei erleben die Besucher die ehemalige Zisterzienserabtei in ihrer besonderen Atmosphäre, denn das Kloster lebt gerade nachts von seiner Beschaulichkeit und Ruhe. Unter der Leitung von Kurt Lindner werden die Räumlichkeiten und das Außengelände des Klosters erkundet. Dadurch kann das Leben der Mönche in früherer Zeit nachempfunden werden. Im Anschluss können sich die Besucher bei einem Becher Glühwein aufwärmen. Anmeldungen nimmt der Klosterladen unter der Telefonnummer 0 93 42 / 935 20 20 20 oder per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de entgegen. Bild: Landratsamt

