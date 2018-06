Klosterrundgang bildete den Höhepunkt

Anzeige

Wertheim.Die Diakonissen aus dem Mutterhaus Frankenstein in Wertheim konnten sich letzte Woche über ganz besondere Gäste freuen. Diese kamen aus dem ehemaligen Frankenstein in Schlesien, wo das Mutterhaus bis 1946 beheimatet war.

Vier Kinder aus der fünften Klasse der Tadeusz-Kosciuszko-Grundschule in Zabkowice Slaskie, Polen, besuchten die Wertheimer Diakonissen und die Stadt an Main und Tauber. Die Schüler wurden unter anderem begleitet von einem Elternteil und dem Schulleiter Andrzej Poplawski begleitet, der schon mehrfach in Wertheim zu Gast war. Sie alle zusammen genossen die Tage, die mit einem abwechslungsreichen Programm ausgefüllt waren. Die Gäste besichtigten die Stadt und die Burg in Wertheim und genossen die Abkühlung bei einer Schifffahrt auf dem Main.

Außerdem durften die Schüler in der Grundschule Alte Steige am Unterricht der Klasse 3b von Frau Braig teilnehmen. Die Kinder konnten so eigene Eindrücke gewinnen und ihr Schulleben mit dem in Deutschland vergleichen.