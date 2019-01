Kollision zwischen zwei BMW

Wertheim.Da der Unfallhergang einer Kollision in Wertheim unklar ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Am Dienstagmorgen war ein 78-Jähriger mit seinem BMW von der Friedrichstraße nach links in die Bahnhofstraße eingebogen. Zur selben Zeit fuhr eine 25-Jährige mit ihrem BMW über die Kreuzung, wobei die beiden Autos zusammenprallten. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Das Polizeirevier Wertheim sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Insbesondere ist von Interesse, welcher der beiden Autofahrer mit dem jeweiligen Blinker welche Fahrtrichtung anzeigte.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019