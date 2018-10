Komödie mit gesellschaftlichen Themen

Wertheim.„Ein Dorf zieht blank“ lautet der Titel des Films, der in dieser Woche in der VHS-Reihe im Wertheimer Roxy-Kino zu sehen ist. Vorstellungen sind am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr und am morgigen Mittwoch um 20.30 Uhr.

Es lief schon mal besser für die Bewohner des Städtchens Mele-sur-Sarthe in der Normandie. Die Landwirtschaftskrise greift um sich, sämtliche Bauern sind verschuldet, die Einnahmen der Stadt gehen gegen Null. Doch Bürgermeister Georges Balbuzard weigert sich, aufzugeben. Als der etwas schrullig-spleenige Fotograf Blake Newman aus Amerika zu Besuch kommt, sieht Georges eine große Chance.

Newman hat sich in ein Feld vor der Stadt verliebt. Es soll sein nächstes Motiv werden – und die Stadtbewohner gleich mit. Denn Newman ist berühmt für seine Aufnahmen nackter Menschen, eingebettet in eine bestimmte Landschaft. Georges erhofft sich von der Aufnahme eine Menge öffentliche Aufmerksamkeit für die Stadt und ihre Probleme. Doch er hat die Rechnung ohne seine kratzbürstigen Bewohner gemacht. Denn die wollen nicht nackt posieren.

Philippe le Guay ist eine erfrischend leichte und herzerwärmende französische Komödie gelungen, die auch wichtige gesellschaftliche Themen anspricht und diese augenzwinkernd in die Geschichte einwebt. So wird die Landwirtschaftskrise ebenso behandelt wie auch die steigende Zahl von Stadtbewohnern, die aufs Land ziehen und dort augenscheinlich Fremdkörper sind. Und der Begriff der Heimat und seine Bedeutung auch und gerade für junge Leute spielt ebenfalls eine große Rolle, heißt es in der Concorde-Film-Ankündigung. Getragen wird der Film von den authentisch agierenden Darstellern. Die Gemeindeabende, in denen kleine und große Probleme lautstark ausdiskutiert werden, wirken ebenso milieu-echt wie die Kleinstadtszenerie rund um den Marktplatz, wo getratscht, beobachtet, gezankt und geheiratet wird. Die beschwingte Musik, die wunderbaren Landschaftsaufnahmen und das pointierte Drehbuch machen den Film zu einem spritzigen Kinoerlebnis.

