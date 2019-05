Kompliziert war der Wertheimer Gemeinderat

Die Wahlen sind vorbei, die Stimmzettel gezählt, verpackt und längst in Stuttgart. Dies ist auch der Verdienst von Julia Kippes aus Höhefeld. Sie war eine von 350 ehrenamtlichen Wahlhelfern.

Höhefeld. So eine Wahl bringt jede Menge Arbeit mit sich. Ganz besonders, wenn es gilt, neben den abgegebenen Stimmen für das Europäische Parlament auch noch die für den Kreistag, Gemeinderat und den Ortschaftsrat auszuzählen. Wie gut, wenn dann eine Kommune auf enorm viele Freiwillige zurückgreifen kann. In Wertheim und seinen Ortsteilen beispielsweise waren rund 350 Wahlhelfer im Einsatz.

Eine von ihnen ist Julia Kippes. Die 25-Jährige arbeitet bei der Firma Seho Systems in Wiebelbach als Assistentin des Qualitätsmanagers. In ihrer Freizeit treibt die hübsche junge Frau gern Sport.

Neue Herausforderung

Am vergangenen Sonntag und Montag stellte sie sich einer neuen Herausforderung: Sie war in ihrem Wohnort als Wahlhelferin eingesetzt. Genauso wie für einige Andere, war dieser zwei Tage dauernde Einsatz eine Premiere für die Höhefelderin.

„Ich hatte mitbekommen, dass die Gemeinde für die Wahl noch Helfer sucht. Und weil mich das schon immer interessiert hat, wie so eine Wahl und die Auszählung ablaufen, habe ich mich freiwillig gemeldet. Außerdem konnte ich mich dadurch im Ort mal sozial engagieren“, erklärt Julia Kippes ihre Beweggründe.

Dass sie dafür extra einen Tag von der Arbeit freigenommen hat, war für sie eine Selbstverständlichkeit.

Eine Schulung brauchte Julia Kippes vorher nicht extra durchlaufen. Besonders aufgeregt war sie vor ihrem Einsatz als Wahlhelferin trotzdem nicht, denn mit Bettina Winkler und Christine Englert hatte sie eine kompetente und erfahrene Wahlleitung an ihrer Seite. Los ging es für die zierliche Frau am Sonntag um 12 Uhr im Wahllokal mit vier weiteren ehrenamtlichen Helfern. Wähler begrüßen, Namen eintragen und vieles mehr – bis 18 Uhr ein normales Prozedere im Wahllokal.

Nach einer wirklich kurzen Verschnaufpause wurde die erste Urne mit den Stimmzetteln zur EU-Wahl geöffnet – und los ging das Auszählen. „Ich habe gern mit Zahlen und Listen zu tun. Und wenn etwas nicht gestimmt hätte, dann hätten wir eben noch einmal gezählt“, meint sie rückblickend völlig entspannt.

Für die insgesamt 361 Wahlberechtigten umfassende Gemeinde noch eine relativ leichte Aufgabe. „Hallo, guten Abend Herr Wießner, hier ist Christine Englert“, um 18.45 Uhr konnte die Wahlvorsteherin das Höhefelder Ergebnis an die Wahlkommission nach Wertheim melden. In diesem Moment herrschte absolute Stille im Raum. Alle Augen waren auf sie gerichtet. „So, jetzt ist der erste Druck weg“, schmunzelte Schriftführerin Bettina Winkler.

Während anschließend einer der Helfer die Wahlunterlagen fachgerecht verpackte, konnten Julia Kippes und die anderen eine kurze Pause bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen einlegen.

Inzwischen schauten Charlotte Friedel und Volker Klein von der Wertheimer Wahlkommission vorbei. Im Gepäck die Briefwahlunterlagen der Kommunalwahl. Diese wurden in Wertheim, anders als in manchen anderen Kommunen, in den jeweiligen Ortschaften ausgezählt.

„Die EU-Wahl auszuzählen, war einfach. Da brauchten wir nur schauen, ob der Stimmzettel gültig ist, dass nur ein Kreuz gemacht wurde und dann entsprechend sortieren und zählen“, erklärt Julia.

Das, was dann vor den Helfern lag, war eine Herausforderung. Weil die Stimmzettel der Kommunalwahl in einem Umschlag waren, mussten diese in einem ersten Schritt getrennt werden. Es folgte die Auszählung des Kreistags.

Gemeinsam mit Katrin Beuschlein bildete Julia Kippes ein Team. Da wurde getackert, Stapel gebildet, gezählt und noch einmal gezählt – bis das Ergebnis feststand. „Es war am Sonntagabend etwa 23.30 Uhr, bis wir alles aufgeräumt hatten und das Bürgerhaus verlassen haben“, erinnert sich Julia. Ausgemacht habe ihr die lange und konzentrierte Arbeit nichts.

„Die komplizierteste Auszählung in meinen Augen war die des Wertheimer Gemeinderates“, so die junge Frau. Damit ging es am Montagmorgen weiter. „Natürlich schaut man da dann schon mal beim Auszählen, für wen die Höhefelder gestimmt haben.“ Was sie da gesehen hat, habe sie manchmal ein wenig verwundert. „Ich finde es wirklich schade, dass es kein Höhefelder in den Gemeinderat geschafft hat. Die kennen doch unser Dorf und die Probleme sehr genau und hätten die Interessen der Höhefelder doch am besten in diesem Gremium vertreten können“, wundert sie sich noch immer über das Wahlverhalten.

Neue Impulse

Auch das Alter der neuen Mitglieder gibt ihr teilweise zu denken. „Schade, dass es so wenig junge Leute in das Gremium geschafft haben. Sie haben doch auch gute Ideen und könnten sicher wichtige Impulse für die Entwicklung der Stadt geben. Ich finde, der Wähler hat diese jungen Leute, die angetreten waren, vor den Kopf gestoßen anstatt ihr Engagement zu würdigen. Die treten dann das nächste Mal vielleicht nicht mehr an und somit fehlt langfristig der frische Wind im Gemeinderat“, resümiert sie. Auch wenn ihr Vater wieder für den Ortschaftsrat angetreten und gewählt wurde, diese Auszählung und das Ergebnis fand Julia bei weitem nicht so spannend. Dass die engagierte junge Frau selbst auch eine Stimme bekommen hat, quittiert sie mit einem breiten Lächeln.

Natürlich hat sie eine Vermutung, wer sie da gern im Ortschaftsrat gesehen hätte. Und so ganz auszuschließen ist die Möglichkeit nicht, dass Julia Kippes eines Tages auf einer der Listen zu finden sein wird. „Ob das dann aber in Höhefeld sein wird – mal sehen“, sagt sie, zuckt mit den Schultern und lächelt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.05.2019