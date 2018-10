Kompositionen des 19. Jahrhunderts

Wertheim.Hochkarätig gestaltete sich das Sinfoniekonzert mit Werken von Komponistinnen des 19. Jahrhunderts im Arkadensaal in Wertheim. Das Kammerorchester Würzburg-Grombühl (KOG) unter Leitung von Frank Sodemann spielte Werke von Emilie Mayer (1812-1883), Clara Schumann (1819-1896) und Louise Farrenc (1804-1875). Bemerkenswert spielte die in Tokio geborene Solistin Miho Outekhin. Schade war lediglich, dass nur rund 50 Zuhörer in den Arkadensaal gekommen waren, um die Musik zu genießen. Das Kammerorchester Würzburg-Grombühl wurde im Jahr 1975 von Schulmusikstudenten als Orchester für Studenten im Würzburger Stadtteil Grombühl gegründet. Mittlerweile ist das Kammerorchester Grombühl zur Vereinigung von Musikfreunden aller Altersstufen gereift. Bild: Holger Watzka

