Konstanter Besucherstrom sorgt für positive Bilanz

Wertheim.Mit neuem Namen, aber bewährtem Konzept fand die Fachmesse für Elektronikfertigung „SMTconnect“ in Nürnberg statt. Über 13 000 Besucher informierten sich über aktuelle Themen der Branche. Neben 400 weiteren Ausstellern präsentierte SMT Thermal Discoveries neue Lösungen sowie bewährte Produkte wie die Vakuum-Anlage zur Verbesserung der Lötverbindungen. In der Vakuumkammer werden Poren reduziert und so die Qualität der gelöteten Produkte verbessert.

Auch die neue Reflow-Lötanlage R360 und die neue Software „Thermal Tools“, die über Smart Access einen sicheren und direkten Fernzugriff im Servicefall bietet, fanden großen Zuspruch. „Mit dem Verlauf der SMTconnect sind wir überaus zufrieden. Wir hatten einen konstanten Besucherstrom auf unserem Stand und konnten sogar einen Neukunden gewinnen, der vor Ort einen Maschinenauftrag gegeben hat,“ so Florian Graf Gesamtleitung Vertrieb und Marketing bei SMT. smt

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019