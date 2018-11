Konstellation kommt so nur alle 40 Jahre vor

Auf der Gemeinderatssitzung diese Woche gab es einen sehr interessanten und wichtigen Tagesordnungspunkt, der durchaus kontrovers diskutiert wurde. Die Wahl des Oberbürgermeisters im kommenden Jahr.

Der von der Verwaltung vorgelegte Beschlussvorschlag sah die Wahl für den 3. Februar vor. Dieser wurde wie folgt begründet: Die Wahl muss gemäß Gemeindeordnung frühestens drei Monate und spätestens einen Monat vor Freiwerden der Stelle (30. April) erfolgen. Da man immer mit einer Stichwahl rechnen muss, sei hier der späteste Termin Sonntag, der 31. März, und der Hauptwahltermin Sonntag, der 17. März.

Die Verwaltung führte weiter aus, dass eine Wahl Ende März wegen der erhöhten Arbeitsbelastung durch die Vorbereitung auf die im Mai stattfindenden Kommunalwahlen nicht wirklich möglich wäre. Anfang März/Ende Februar sei auch nicht erstrebenswert, da man sich hier dann in der Faschingszeit inklusive Ferien befände.

Mitte Februar gehe deshalb nicht, da die einzige für 800 Personen zugelassene Versammlungsstätte – die Main-Tauber-Halle – in dieser Zeit für die Prunksitzungen vergeben sei und somit die Vorstellung der Kandidaten nicht – wie traditionell üblich zwei Wochen vor der Wahl stattfinden könne. Somit bliebe nur eine Wahl am 3. Februar. Man wisse, dass das auch nicht optimal ist, aber die vorgenannten Zwänge ließen keine andere Empfehlung zu.

Hier gebe ich zu bedenken: Die Ausschreibungsfrist der Stelle beträgt vier Wochen, dann ist Weihnachten und so richtig geht es dann erst nach Dreikönig los. Also lediglich drei Wochen Wahlkampf.

Aus den Darlegungen der Verwaltung entspann sich eine kontroverse Diskussion. Der Antrag der SPD sah die Wahl am 24. Februar mit eventueller Stichwahl am 10. März vor. Die Vorstellung der Kandidaten hätte man dann entsprechend vor der Bestuhlung in der Main-Tauber Halle machen können.

Es ist in der Gemeindeordnung nicht festgeschrieben, dass diese zwei Wochen vor der Wahl zu erfolgen hat. Alternativ könne man die Vorstellung auch in die SH1 nach Bestenheid verlegen. Diese sei zwar nur für 400 Personen zugelassen aber man könne ja zumindest einmal nach den Auflagen für eine Kapazitätserhöhung fragen. Die Verwaltung sah hier – ohne überhaupt nachgefragt zu haben – geringe Chancen.

Auch die Idee, die Vorstellung vorzuziehen wurde mit Hinweis auf die „Tradition“ verworfen. In der weiteren Diskussion führte Herr Schlachter für die CDU-Fraktion aus, dass das Ende der Amtszeit länger bekannt war und der Wahltermin nicht überraschend käme. Somit hätte man genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten. Nicht ganz klar wurde dabei, wer sich hier vorbereiten soll? Oberbürgermeister-Kandidaten, ohne dass ein Wahltermin feststeht oder doch eher die Verwaltung? Er machte aber klar, dass die CDU den Vorschlag der Verwaltung unterstütze.

Herr Vogeltanz schloss sich dem für die Mehrheit der Freien Bürger an. Bei den nun folgenden Abstimmungen wurde der Antrag der SPD mit elf (Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen sowie Herr Busch und Herr Kozyra) zu 13 Stimmen (CDU Fraktion sowie die Gemeinderäte Herr Vogeltanz und Frau Breuninger). Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wurde spiegelbildlich mit 13 zu elf Stimmen angenommen.

Mich hat bei der ganzen Diskussion schon sehr erstaunt, dass eine, zum Glück kleine, Mehrheit des Rates hier organisatorischen Herausforderungen mehr Gewicht gegeben hat, als einer vernünftigen und fundierten Vorstellung potenzieller Kandidaten für diese so wichtige Stelle. Aber es sind ja im Mai Kommunalwahlen.

Übrigens in der freien Wirtschaft, im Einzelhandel und auch in der Gastronomie werden solche Herausforderungen, die sich durch Jahresendgeschäft, Weihnachten und so weiter ergeben, durch Überstunden und nicht durch Angleichen der Termine gemeistert.

Vielleicht aber ein Zukunftsmodell? Weihnachten oder Silvester verschieben?

Dazu kommt noch: Eine solche Wahlkonstellation kommt rechnerisch nur alle 40! Jahre vor, Weihnachten und Jahresende alle Jahre wieder.

Ich wünsche eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018