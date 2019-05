Konzepte für die Innenstadt von Nöten

Wenn nicht gerade Touristen durch die Altstadt strömen, tummeln sich in Wertheims Mitte kaum Menschen. Der Einzelhandel dünnt aus.

wertheim. Als der Drogeriemarkt A&M auf dem Wertheimer Marktplatz vor mehr als zwei Jahren dicht machte, war es eine weitere Hiobsbotschaft für die Stadt. Drogeriemärkte sind wegen ihrer Laufkundschaft Frequenzbringer. Kunden kaufen dort Waren, die zur Grundversorgung gezählt werden. Und diese Kunden schauen dann gerne auch bei anderen Geschäften vorbei, um den ein oder anderen Euro auszugeben.

Es ist eine Art Teufelskreis: Weil die Verbraucher beim Einkauf gerne mit dem Auto vorfahren, siedelten sich in den vergangenen Jahren immer mehr Einzelhändler an den Randgebieten der Städte an. Hier gibt es genug Raum für Parkplätze.

Und Einkaufsmärkte verschiedener Ausrichtungen ergänzen gegenseitig ihr Angebot. Bestes Beispiel: Reinhardshof. Rewe und Aldi locken mit einem üppigen Angebot. Der Einkauf ist schnell im Kofferraum verstaut.

Auf der Strecke bleibt die Innenstadt. Bis auf den Discounter Norma, der nach einiger Zeit des Leerstands in der vorherigen Kauflandfiliale in der Lindenstraße eröffnete, gibt es keinen Supermarkt mehr.

Links der Tauber haben sich am riesigen Kaufland-Markt inselartig Ärzte und eine Apotheke angesiedelt. Wer früher einen Facharzt in der Stadt besuchen wollte, musste umständlich parken und eine gewisse Strecke zu Fuß gehen, um in den Genuss der medizinischen Versorgung zu kommen. Jetzt kein Problem mehr. Es sind nur noch wenige Schritte.

Das alles geht auf Kosten der Altstadt. Zudem wandert seit Jahren die Kaufkraft ins Internet ab. Im Ergebnis stehen Läden leer. Oder es machen Geschäfte auf, die nicht der Nahversorgung der Bewohner dienen, sondern Touristen noch ein wenig Geld entlocken. Manch einer befürchtet, die Altstadt entwickelt sich zum Mittelalter-Disney-Land.

Es braucht Konzepte, um dieser Entwicklung gegenzusteuern. Die Fränkischen Nachrichten haben in einem weiteren Teil der Wahlserie die Parteien und Gruppierungen, die bei der Gemeinderatswahl am 26. Mai antreten, nach solchen befragt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019