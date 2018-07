Konzert der Dertinger Musikanten

Anzeige

Dertingen.Ein Serenadenkonzert der Musikkapelle Dertingen findet am Samstag, 21. Juli, um 19 Uhr im Rebenhof des Weinkellers Friedrich statt. Zu hören ist Blasmusik auf hohem Niveau, böhmisch-mährisch sowie auch moderne Klassiker. Dafür haben die Musiker bereits seit Anfang des Jahres geprobt. Die Leitung hat Michael Geiger. Nach achtjähriger Pause findet die Veranstaltung erstmals wieder statt. Zum ersten Mal wird die Jugendkapelle (mit Schülern von acht bis 15 Jahren) an dem Abend bei einem öffentlichen Konzert eigene Musikstücke aufführen. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist frei, heißt es abschließend in der Ankündigung der Verantwortlichen. Bild: Musikverein Dertingen