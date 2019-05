Konzertstücken den letzten Schliff gegeben

Dörlesberg.Die Konzerte des Musikvereins Dörlesberg haben in den letzten Jahren durch ihre abwechslungsreichen Programme die Zuhörer aus der gesamten Umgebung immer begeistert, sodass die Waldsporthalle stets bis zum letzten Platz gefüllt war. Das Blasorchester unter der Leitung von Bernhard Müßig hat bereits Anfang des Jahres begonnen, sich auf das diesjährige Konzert vorzubereiten, wie die Verantwortlichen mitteilen, und veranstaltete vergangenes Wochenende ein Probewochenende im Landschulheim Hobbach, um den Konzertstücken den letzten Schliff zu geben. Das diesjährige Konzert halte wieder verschiedene bekannte Titel bereit wie „Game of Thrones“ , „Highlights from Frozen“ , „Sir Duke“ und viele mehr. Es sei sicher für jeden Geschmack etwas dabei. Die Musiker fiebern dem Konzert, das am Samstag, 1. Juni, um 19.30 Uhr in der Waldsporthalle Dörlesberg stattfindet, bereits entgegen. Der Eintritt ist frei – der Verein freut sich über Spenden zugunsten der Jugend- und Vereinsarbeit. Bild: Raschmi

