Kooperation mit SRH abgeschlossen

Wertheim.Die Zippe Industrieanlagen GmbH hat eine Bildungskooperation mit der SRH Fernhochschule abgeschlossen.

Die Nachfrage nach Weiterbildungsmöglichkeiten seitens der Mitarbeiter als auch der Bewerber hat auch bei Zippe in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Die Suche nach qualifizierten Fachkräften sowie die gezielte berufliche Förderung der Mitarbeiter im Unternehmen verlangen daher zunehmend nach Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten, die sich zeit- und ortsunabhängig in den Berufsalltag der Mitarbeiter integrieren lassen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden und Mitarbeiter bei ihrer Karriereplanung zu unterstützen, hat das Unternehmen mit der SRH Fernhochschule eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Diese Bildungskooperation ermöglicht den Mitarbeitern, sich berufsbegleitend weiter zu qualifizieren und potenzielle Mitarbeiter mit iAus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für das Unternehmen zu gewinnen.

Zippe ist einer der weltweit führenden Hersteller von Gemengeanlagen für die Glasindustrie. Das Angebot der staatlich anerkannten SRH Fernhochschule umfasst 27 Bachelor- und Master-Studiengänge sowie Hochschulzertifikate, unter anderem aus den Bereichen Wirtschaft & Management und Naturwissenschaft & Technologie.

Die Geschäftsführung der Zippe Industrieanlagen GmbH hält das Fernstudien-Modell der Mobile University besonders geeignet, um Mitarbeiter gezielt zu fördern und diese durch das berufsbegleitende Konzept langfristig an das Unternehmen zu binden.

Das bestehende Wissen der Mitarbeiter kann ausgebaut und dazugewonnenes Know-How direkt in das Unternehmen eingebracht werden. zi

