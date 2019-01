Kooperationen weiter fortsetzen

Eichel.Von einer Wahlveranstaltung des OB-Kandidaten Wolfgang Stein ging uns folgender Bericht zu:

Am Sonntag besuchte Oberbürgermeister-Kandidat Wolfgang Stein die Bürgerschaft von Eichel-Hofgarten.

Dabei konnten die vielen Bürger im Sportheim ihre Fragen an den Kandidaten stellen.

„Soziales Miteinander braucht Orte, an denen die Menschen sich begegnen können“ so Wolfgang Stein einleitend.

Großes Gemeinschaftsgefühl

Er freue sich, dass in Eichel-Hofgarten mit seiner großen Nähe zur Kernstadt ein so großes Gemeinschaftsgefühl und stabile Vereinsstrukturen bestehen.

Die Versammlungsstätte der Vereine diene dabei auch als Treffpunkt der Generationen. Bei 15 Ortschaften und fünf Stadtteilen bleibe das Thema Hallen und Gemeinschaftsräume ein Dauerbrenner auf der Agenda der Stadt.

Besonders wichtig sei ihm, als aktives Mitglied seiner Kirchengemeinde, die Zusammenarbeit mit allen Kirchen.

Im Bereich der Kindergärten, die oft in kirchlicher Trägerschaft organisiert sind, habe man in den vergangenen Jahren hervorragend kooperiert und dabei vom gegenseitigen Vertrauen profitiert.

„Mein Glaube ist mir sehr wichtig“ so Wolfgang Stein weiter und deshalb sei es ihm auch eine Herzensangelegenheit die verschiedenen Kooperationen auch künftig fortzusetzen.

„Die Kirchen sind ein Pfeiler in unserer Gesellschaft“ so Stein in seinem deutlichen Bekenntnis.

Um jungen Menschen Werte zu vermitteln, brauche es aber weitere Grundlagen auf deren Basis man auch später bauen könne.

„Sozialer Kitt“

Dabei spielten auch die über 350 Wertheimer Vereine eine große Rolle. Der „soziale Kitt“, wie Wolfgang Stein ihn nannte, sei die Erziehung auch durch eine gute Vereinsarbeit unserer Jüngsten. Dort lerne man Teamgeist und Verantwortung wie auch Rücksichtnahme.

Dies seien in der heutigen Zeit Eigenschaften, die später in Familie und Beruf elementare Bedeutung erlangen. Die Fragen der Versammlung drehten sich anschließend auch um Themen wie Kindergartenversorgung und die Suche nach gut ausgebildeten Fachkräften in diesen Bereichen.

Die Erwartungen

Auf die Frage aus dem Publikum „Was können wir von Ihnen als Oberbürgermeister erwarten“ antwortete Stein: „Bei mir gibt es keine Experimente, denn ich kann verlässliche Netzwerke im Kreis und im Bund ohne lange Verzögerung zum Wohle der Stadt nutzen“.

Neben der Frage zur Gesundheitsversorgung und der allgemeinen medizinischen Versorgung war die L2310 insbesondere im Durchfahrtsbereich Eichel angesprochen.

Der Forderung nach Installation eines stationären Messgerätes und einer Überquerungshilfe nahm sich Wolfgang Stein an.

Er sagte, diese Probleme seien erkannt und man bleibe auch beim Land in ständigem Kontakt, um vom Verkehrsministerium endlich Zusagen auch zum Ausbau der Ortsdurchfahrt dieser vielbelasteten Straße zu erhalten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.01.2019