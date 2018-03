Kooperative und konstruktive Arbeit

Anzeige

Wertheim.Der Tanzclub ‘88 wurde 1988 gegründet und kann nun auf 30 Jahre zurückblicken. Weil Tanzen das schönste Hobby nicht nur der Mitglieder ist, wird dieser Anlass am 9. Juni mit einem Jubiläumsball in der Main-Tauber-Halle gefeiert.

Bei der Mitgliederversammlung stellte Vorsitzende Ulrike Berberich die Planung sowie das fast druckreife Plakat für den Ball vor. In Kürze starten die Werbung und der Vorverkauf. Bereits im März können alle Vereinsmitglieder ihr tänzerisches Können beweisen und im Rahmen eines Frühlingsfestes das Deutsche Tanzsportabzeichen ablegen.

In ihrem Bericht ließ Ulrike Berberich die Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren. Sie freue sich über die rege Teilnahme am Training und das gelungene Vereinsjahr. Besonders der Besuch des Turniers „Hessen tanzt“ in Frankfurt mit einem eigens gecharterten Bus sei ein Highlight gewesen. Zudem habe man mehrere Tanzbälle in der Umgebung besucht.