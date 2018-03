Kostenloser Buspendelverkehr

Anzeige

Wertheim.Zum verkaufsoffenen Sonntag beim Wertheimer Ostermarkt am Sonntag, 25. März, bietet die Stadt Wertheim einen kostenlosen Buspendelverkehr zwischen der Innenstadt, dem Museum „Schlösschen im Hofgarten“, der „Erwin Hymer World“ und dem „Wertheim Village“ an . Ein besonderes Busticket wird an diesem Tag nicht benötigt.

Die Shuttle-Busse fahren von der Haltestelle „Wertheim Altstadt“ in der Innenstadt jeweils um 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 und 18.30 Uhr zur Haltestelle „Schlösschen im Hofgarten“, „Erwin Hymer World“ und „Wertheim Village“. Abfahrtszeit ab der Haltestelle „Schlösschen im Hofgarten“ zum Bettinger „Almosenberg“ ist jeweils fünf Minuten später. Die Fahrten in entgegengesetzter Rchtung – vom „Wertheim Village“ zur Innenstadt – beginnen zwischen 14 und 19 Uhr jeweils zur vollen Stunde. Abfahrtszeit an der Haltestelle „Schlösschen im Hofgarten“ zur Rückfahrt in die Wertheimer Innenstadt ist um 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 und letztmals um 19.15 Uhr.