Kostenloses Bewerbungstraining

Marktheidenfeld.Zu einem kostenlosen Bewerbungstraining lädt das Jugendzentrum MainHaus in Marktheidenfeld in Kooperation mit Jennifer Ashley vom Jugendmigrationsdienst des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ein.

Der erste Termin für den insgesamt vierteiligen Workshop findet am 22. Mai um 18 Uhr statt. Die weiteren Termine sind dann am 29. Mai sowie am 5. und 12. Juni 2019.

Das Training ist für Jugendliche und Erwachsene bis 27 Jahre konzipiert und kostenfrei. Gerne werden von den Experten reelle Bewerbungen auf ein aktuelles Jobangebot erstellt. Laptops, Tablets und sämtliche Unterlagen werden vor Ort im Jugendzentrum MainHaus in der Lengfurter Straße zur Verfügung gestellt.

Es gibt noch wenige freie Plätze zu besetzen. Anmeldungen bitte per E-Mail an Jugendzentrums-Leiter Oliver Guggenberger unter oliver.guggenberger@marktheidenfeld.de im Internet. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.05.2019