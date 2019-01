Kostenrahmen und Zeitfristen eingehalten

Der Bestenheider Ulmenweg kann sich nach einer Generalsanierung wieder sehen lassen. Jetzt wurde er übergeben.

Bestenheid. Bauliche Schäden und hydraulische Defizite an der Kanalisation, Flickstellen und enorme Setzungen in der Straße und an den Gehwegen - so sah es im Ulmenweg in Bestenheid aus. Doch das ist vorbei. Straße und Kanal sind saniert und wurden gestern von Bürgermeister Wolfgang Stein übergeben.

Darüber freuten sich Mitglieder des Bestenheider Stadtteilbeirates, Stadträte sowie Mitarbeiter der an der Planung und Ausführung beteiligten Firmen, der Stadtverwaltung und städtischen Gesellschaften. Der Zahn der Zeit nagt an den Straßen, Kanälen und Versorgungsleitungen auch in Bestenheid. „Sie stammen aus den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und müssen sukzessive saniert werden“, sagte Stein.

Dabei gehe man nach einem Gesamtkonzept vor. Und das beinhaltet als nächste Schritte im gerade begonnenen Jahr eine erste Rate zur Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Richtung Wartberg und die Instandsetzung der Taunusstraße, nachdem 2015 ein Abschnitt der Heinrich-Geißler-Straße und im vergangenen Jahr die Rhönstraße erneuert und wieder ihrer Bestimmung übergeben worden sind.

Neue LED-Leuchten

Auch beim Ulmenweg wurden, so der Bürgermeister, sowohl der zeitliche als auch der Kostenrahmen eingehalten. Der Auftrag für die Kanal- und Straßenbaumaßnahmen war im Juli vergangenen Jahres an die Firma Brandel-Bau in Tauberbischofsheim vergeben worden, die Ausführung begann Ende August und wurde am 14. Dezember beendet.

Auf einer Länge von rund 100 Metern zwischen Erlenstraße und dem Kleinen Weg entstanden eine sechs Meter breite Asphaltfahrbahn und beidseitig gepflasterte Gehwege neu. Erneuert worden ist auch der Kreuzungspunkt mit dem Kleinen Weg. Im Kanalbau wurden Stahlbetonrohre verlegt und vier Kanalschächte installiert. Mit dem neuen Leerrohrsystem „Speed-Pipes“ ist der Glasfaseranschluss der anliegenden Grundstücke vorbereitet worden.

Von Seiten der Stadtwerke wurden Wasser- und Stromleitungen mit Hausanschlüssen erneuert und nicht zuletzt drei alte Straßenlampen durch fünf neue LED-Leuchten ersetzt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen rund 388 000 Euro. Während Stein die Anlieger für ihr Verständnis für „nicht vermeidbare Einschränkungen und Unannehmlichkeiten“ würdigte, bedankten sich Stadtteilbeiratsvorsitzender Hubert Kronmüller für die weitere Straßen- und Kanalsanierung und Geschäftsführer Diplom-Ingenieur Gabriel Mütsch vom gleichnamigen Ingenieurbüro für die Auftragserteilung und die gute Zusammenarbeit.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019