„Kraxln“ und schwitzen

Külsheim.Der „Puls 300“ und der Hindernis-Fun-Lauf finden am Sonntag, 10. März, in Külsheim zum zweiten Mal statt.

Nachdem im März 2018 die erste Auflage unter großer Begeisterung der Teilnehmer und Zuschauer stattgefunden hatte, war für die Leichtathletikabteilung des FC- Külsheim klar, dass man auch 2019 wieder mit dem „eingeschlagenen“ Konzept weitermachen wird. Neben dem Zehn-Kilometer-Crosslauf bot der FC den Teilnehmern 2018 auch den Hindernis-Fun-Lauf an.

Um den Läufern 2019 wieder Freude zu bereiten, hat sich die Leichtathletikabteilung des FC Külsheim noch einige Neuerungen einfallen lassen: Der Schülerlauf über 900 Meter und der Jugendlauf über drei Kilometer Länge werden ebenfalls als Hindernis-FUN-Läufe ausgetragen.

Die Streckenlänge des Hindernis-Fun-Laufs hat sich vonfünf auf sechs Kilometer erhöht. Es gibt eine Sonderwertung für Doppelstarter, der Zeitschnellste über die Zehn-Kilometer-Crosslauf-Strecke und den Sechs-Kilometer-Hindernis-Fun-Lauf erhält einen Sonderpreis in Höhe von 50 Euro.

Neu ist dieses Jahr der Sechs-Kilometer-Hindernis-Team-Lauf. Hier dürfen sich Teams mit drei bis fünf Startern unter dem Motto „Gemeinsam Spaß haben“ über die Hindernisse helfen.

Am 1. Januar startet die Anmeldephase für den zweiten Puls-300-Cross- und Hindernis-FUN-Lauf unter www.puls-300.de. Die erste Einzelmeldung am Januar. erhält unter dem Gutscheincode 01012019 seinen Startplatz kostenlos (nur für online-Meldungen am 1. Januar und nur für die Einzelwettbewerbe gültig). fck

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.12.2018