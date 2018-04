Kreatives Handwerk aus der Region zu sehen

Anzeige

Wer am Wochenende ein paar vergnügliche Stunden mit der Familie in entspannter Atmosphäre verbringen will oder ein tolles Ziel für seine Radtour sucht, kann in Bettingen das künstlerische Flair erleben und ganz nebenbei eine gute Tasse Kaffee und selbstgebackene Kuchen und Torten genießen.

Aufgrund des regen Interesses an der Verlosung vor zwei Jahren gibt es auch diesmal wieder Karten für die Vorstellung der Theatergruppe des Kultur- und Heimatvereins Bettingen am 26. Oktober zu gewinnen. Die Lose werden während des Wochenendes verkauft. Die Gewinnerziehung findet am Sonntag, 15. April, um 15 Uhr in der Mainwiesenhalle statt.

Die Gewinner werden auf der Homepage des Vereins unter www.kuhei-bettingen.de im Internet bekanntgegeben. pm

Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.04.2018