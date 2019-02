Kriminalpolizei hat Tatverdächtigen ermittelt

Wertheim.Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Bestenheid Ende vergangenen Jahres war Bargeld in Höhe von rund 1000 Euro geraubt worden. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Wie es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach heißt, betrat damals die „mit einer augenscheinlichen Schusswaffe bewaffnete Person“ den Verkaufsraum der Tankstelle in der Bestenheider Landstraße und forderte die Kassiererin zur Herausgabe des Bargelds aus der Kasse auf. Der Unbekannte flüchtete anschließend mit dem Geld zu Fuß aus dem Gebäude.

Bei der damals sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifen der umliegenden Polizeireviere und auch einem Polizeihubschrauber konnte der Täter jedoch nicht gefasst werden. Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei wurde jetzt ein Tatverdächtiger ermittelt.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur räuberischen Erpressung konnten noch mehrere Diebstähle von Mobiltelefonen aus der Umkleidekabine der örtlichen Sporthalle der Realschule Wertheim in Bestenheid aufgeklärt und dem Tatverdächtigen zugeordnete werden.

„Waffe“ war Eisenrohr

Die bei dem Raub benutzte vermeintliche Schusswaffe stellte sich als ein 50 Zentimeter langes Eisenrohr heraus.

Gegen den 23-Jährigen wurde am Donnerstag Haftbefehl erlassen. Der Haftrichter des Amtsgerichts Tauberbischofsheim setzte diesen am selben Tag in Vollzug. Anschließend brachte man den 23-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.02.2019