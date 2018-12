Krippenspiele sind Bereicherung für alle

Krippenspiele sind in vielen Kirchengemeinden fester Bestandteil der Gottesdienste am Heiligen Abend. Wochenlang bereiten sich die Kinder darauf bei den Proben mit großer Begeisterung vor.

Grünenwört/Freudenberg. Bis aus einer Idee ein aufführungsreifes Krippenspiel wird, gibt es einiges zu beachten. Texte müssen gelernt, die richtigen Standpositionen im Altarraum festgelegt und die Technik optimiert werden.

Die Kinder beispielsweise in Grünenwört haben seit Mitte November jeden Sonntag zwei Stunden lang für ihr modernes, musikalisches Krippenspiel geprobt. Heute führen sie es um 17 Uhr beim Gottesdienst in der evangelischen Christuskirche auf. Erzählt wird die Geschichte eines Mannes, der in einem Dorf alleine vor dem Fernseher sitzt. Dabei stößt er auf Beiträge zur Weihnachtsgeschichte, die als Schattenspiel auf seinem Fernseher beginnen. Und plötzlich ist er mittendrin.

Ideen der Kinder umgesetzt

Bei den Vorbereitungen unterstützt wurden die 15 Mitwirkenden zwischen vier und 13 Jahren von Carmen Bartholme, Silke Merola, Jungnitsch und Sabine Konrad, die auch das Stück geschrieben hat. Die Ideen dafür hatten die Mädchen und Jungen schon vor knapp einem Jahr geliefert. „Beim Nachtreffen der Mitwirkenden im Januar dürfen sich die Kinder die Art des Stücks wünschen. Für dieses Jahr wollten sie eines mit viel Gesang“, erzählte Konrad im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Auch die Musikstücke suchten die Mädchen und Jungen aus. Im September war man soweit, dass man sich mit Pfarrerin Caroline Knapp zur Krippenspielbesprechung treffen konnte.

Wie Konrad weiter berichtete, erhielten in Grünenwört alle Kinder ab vier Jahren Post mit einer Einladung zum Mitmachen. Denn man freue sich über jeden neuen Mitwirkenden. Viele der Mädchen und Jungen sind schon lange dabei. Auch das Betreuerteam arbeitet schon sechs Jahre zusammen.

Genauso lange wirkt der 13-jährige Jannik Bruder mit. Diesmal spielt er die Hauptrolle. „Die Leute freuen sich über das Stück“, hat er festgestellt. Die elfjährige Elisa Faber ist zum zweiten Mal dabei. An der Rolle der Erzählerin gefällt ihr, dass sie vor anderen Leuten sprechen kann.

„Wir sind gerne zusammen, und es macht einfach Freude, mit den Kindern etwas auf die Beine zu stellen“, sagte Konrad. Auch zwischen den Kindern entstehe ein großer Zusammenhalt.

Bei Kulissen und Kostümen kann das Grünenwörter Team auf einen größeren Fundus zurückgreifen. Anderes brachten Kinder und Betreuer von zuhause mit. Beim Aufbau und der Technik halfen die Familien mit. „So entstanden auch Freundschaften“, freute sich Konrad.

Die Pflege der Gemeinschaft ist allen am Grünenwörter Krippenspiel Beteiligten wichtig. So wurde auch gemeinsam gegessen und für die Besucher des Gottesdienstes an Heiligabend gebastelt. Die kleine Gabe soll die Gemeinschaft stärken.

Ebenfalls ein Krippenspiel aufgeführt wird in der katholischen Kirche St. Laurentius Freudenberg. Dort ging es vor zwei Wochen für 14 Zweitklässler in die heiße Probenphase. Die Kirchenbesucher erwartet ein klassisches Stück mit aktuellen Bezügen. Darin wird verdeutlicht: „Jesus ist das größte Geschenk für die Menschen.“ In die Rolle des Josefs schlüpft der achtjährige Aaron Scheiber. „Mir gefällt alles an der Rolle, vor allem das man viel Text hat“, berichtete er. Es sei schön mit anderen zusammen Spaß zu haben.

Die gleichaltrige Nisa Yenäl spielt einen der Engel: „Die Rolle ist cool, weil ich neben der Schule keinen Text lernen muss.“ Ihr gefällt es, anderen etwas zu präsentieren.

Betreut werden die Kinder von Andrea Hofmann, Barbara Hoff und Religionslehrerin Birgitt Zöller. Die drei arbeiten schon seit sieben Jahren zusammen. „Wir wollen die Kinder in das Geschehen am Heiligen Abend einbinden“, beschrieb Hofmann die Motivation des Teams.

Zum Mitmachen eingeladen werden in Freudenberg immer alle Kinder der zweiten Klassen aus der Stadt und Kirschfurt. Anhand der Zahl der Mitwirkenden und der Zahl der Kinder, die eine Sprechrolle übernehmen wollten, wurde das Stück ausgesucht. Nachdem man schon moderne modernere Stücke gespielt hatte, sollte es diesmal etwas Klassisches sein. Man traf sich zu mehreren Proben. Die meisten Kostüme und Requisiten brachten die Kinder mit, einiges steuerte die Kirchengemeinde bei. Erfreut zeigte sich Hofmann darüber, dass man jedes Jahr genügend Mitwirkende hat.

Aufgeführt wird das Krippenspiel heute im Wortgottesdienst um 15 Uhr in der Kirche St. Laurentius. Für die gesangliche Gestaltung sorgen auch die Vorschüler der Kindertagesstätte Freudenberg.

