Kritik am Flächenverbrauch

Wertheim.In Wertheims Ortschaften soll weiter eifrig gebaut werden können. Gleich drei Bebauungspläne – „in unterschiedlichen Aggregatszuständen“, wie Bürgermeister Wolfgang Stein einleitend feststellte – standen am Montag auf der Tagesordnung des Gemeinderates.

Mit allen hatte sich zuvor in der vergangenen Woche auch der Bauausschuss beschäftigt (wir berichteten). Bei der Abstimmung dort enthielt sich Richard Diehm beim Empfehlungsbeschluss jeweils der Stimme, weil die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen erst am Montag tagte.

Man stehe dem Flächenverbrauch weiterhin skeptisch gegenüber, könne sich aber auch der Realität nicht verschließen, kündigte Diehm nun die Zustimmung zur Aufstellung der Bebauungspläne „Talbuckel/Talgraben“ in Dertingen und „Wacholderbüschlein III“ in Bettingen, verbunden jeweils mit der notwendigen Änderung des Flächennutzungsplanes, an. Man werde in entsprechenden Anträgen noch Forderungen nach ökologischen Verbesserungen stellen und das weitere Abstimmungsverhalten dann davon abhängig machen, so der Fraktionsvorsitzende. In Bettingen solle man sich außerdem des Areals der ehemaligen „Schweizer Stuben“ annehmen. Der Bürgermeister sagte zu, die Anregungen dahingehend zu prüfen. Das Gelände des früheren Hotels beschäftigt nach seinen Aussagen auch den Bettinger Ortschaftsrat. Man sei in Gesprächen mit dem Eigentümer. „Das Thema ist erkannt und auf der Tagesordnung.“