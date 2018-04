Künstlerpaar Modersohn ihre Stimme verliehen

Anzeige

Wertheim.Eine Buchpräsentation zum Werk „Der Briefwechsel“ fand am Samstag im „Schlösschen im Hofgarten“ statt. Dr. Jörg Paczkowski, wissenschaftlicher Leiter im Museum „Schlösschen im Hofgarten“ verwies eingangs auf das Schaffen des Malers Otto Modersohn (1865 bis 1943) in Wertheim und Umgebung. Antje Modersohn, Enkelin von Otto Modersohn, ging in ihrer Einführung darauf ein, dass „Der Briefwechsel“ tiefe Einblicke in die Beziehung zwischen Paula Modersohn-Becker und Otto Modersohn gewährt.

Die beiden Schauspieler Verena Güntner und Robert Levin lasen aus einer Auswahl aus insgesamt 160 Briefen, teils unveröffentlichte Schriftstücke und Tagebucheinträge, die aus der Zeit zwischen 1900 und 1906 datieren. Leider waren nur weniger als ein Dutzend Interessenten gekommen.

Der überraschende Fund eines Großteils der Briefe Otto Modersohns an Paula Modersohn-Becker, die lange Jahre als verschollen galten, wird in „Der Briefwechsel“ ausführlich beleuchtet.